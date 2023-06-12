الرئيس التشادي الجنرال محمد (كاكا) يعلن وقوف بلاده مع الحكومة السودانية





أعلن الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي (كاكا)، وقوف بلاده مع الحكومة السودانية. وبحث دبي، في اتصال هاتفي مع، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، السبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار وانهاء الاقتتال في السودان، وناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق لأهمية دور القوات المشتركة السودانية التشادية في تأمين الحدود بين البلدين خاصةً بعد احداث مدينة الجنينة.

وإعرب البرهان عن شكره وتقديره للرئيس التشادي على استقبال بلاده للاجئين السودانيين والهاربين من جحيم حرب تمرد مليشيا الدعم السريع. كما شكره أيضا على قيام السلطات التشادية بالقبض على الجنود الهاربين من مليشيا الدعم السريع.

وأمن الرئيسان على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين لحماية الحدود المشتركة.

سكاي نيوز

صحيفه السوداني