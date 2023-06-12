السلطات التشادية تلقي القبض على جنود هاربين من مليشيا الدعم السريع





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال إتصال هاتفي مع رئيس الفترة الإنتقالية بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، أهمية الدور الذي تضطلع به القوات السودانية التشادية المشتركة في تأمين الحدود بين البلدين.

وناقش الرئيسان خلال إتصال هاتفي بينهما، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرقا للدور الذي تلعبه القوات المشتركة السودانية التشادية في حماية الحدود بين السودان وتشاد.خاصةً بعد أحداث مدينة الجنينة.

وأعرب الفريق أول ركن البرهان عن شكره وتقديره للرئيس التشادي على استقبال بلاده للاجئين السودانيين والهاربين من جحيم حرب تمرد مليشيا الدعم السريع. كما شكره أيضا على قيام السلطات التشادية بالقبض على الجنود الهاربين من مليشيا الدعم السريع.

وأمن الرئيسان على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين لحماية الحدود المشتركة.

إلى ذلك،أكد الرئيس التشادي وقوف بلاده مع الحكومة السودانية وبحث السبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الإقتتال في السودان.

سكاي نيوز

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