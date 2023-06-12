قطر: ارتفاع طلبات استقدام العمالة 89% إلى 32.4 ألفاً خلال مايو





أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة العمل القطرية، اليوم الإثنين، ارتفاع طلبات استقدام العمالة التي استقبلتها الوزارة خلال مايو /أيار الماضي، بنسبة 89% إلى 32438 طلب استقدام، مقابل 3996 طلبا خلال إبريل/ نيسان الفائت.

وأشارت النشرة إلى موافقة الوزارة على 31483 طلب استقدام، ورفض 955 طلبا، فيما وصل عدد تصاريح العمل إلى نحو 1500 طلب، مع الموافقة على 4137 من طلبات تعديل المهنة ورفض 38 منها.

ونفذت الوزارة 159 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، و5 منها بالمخالفة، فضلا عن نصح وإرشاد لزيارة واحدة.

ونفذت إدارة تفتيش العمل خلال مايو/أيار الماضي، حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 3857 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 613 شركة بإزالة المخالفات، وتنظيم 64 محضرا ضد الشركات.

وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2566 شكوى، تمت تسوية 578 منها، وإحالة 13 أخرى للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1976 شكوى.

كما بلغت شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل 64 شكوى، تمت تسوية 22 شكوى منها، وبقاء 41 شكوى تحت الإجراء، وإحالة شكوى واحدة إلى لجان فض المنازعات، في حين تمت تسوية 138 بلاغا تلقتها إدارة المنازعات العمالية من الجمهور.

وأحيلت إلى لجان فض المنازعات العمالية، 13 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها 649 قرارا، و1341 قرارا لا يزال تحت الإجراء.

ويقدر حجم القوى العاملة في قطر، من مختلف الجنسيات بأكثر من 2.12 مليون نسمة، وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الرابع 2022 أن غالبية أعداد المشتغلين في السوق القطرية 99.7% هم مشتغلون بأجر.

وأشارت إلى ارتفاع في عدد المشتغلين بأجر في السوق القطرية بنسبة 2.8 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 82.6 %، مقابل 17.4% من الإناث، وبلغ متوسط الأجر الشهري لإجمالي المشتغلين بأجر 11400 ريال.

وأكدت البيانات أن نسبة الباحثين عن عمل “المتعطلين” حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغت 0.1 % وبارتفاع 1.3 % عن الربع الثالث من العام الماضي، وبلغت نسبة الذكور من إجمالي الباحثين عن عمل 51 %، والإناث 49%، ليستقر معدل البطالة على 0.1 % في الربعين الرابع والثالث من عام 2022.

سكاي نيوز

العربي الجديد