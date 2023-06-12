تشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار في الجامعات السودانية





اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة مدير جامعة الجزيرة وعضوية كل من: 1.مدير جامعة النيلين.

2.مدير جامعة سنار

3.مدير التمويل

4.مدير القبول

.5.مدير المكتب التنفيذي الوزارى

6.مدير مكتب الوزير 7.مدير الإعلام

٨. المدير التنفيذي لمكتب مدير جامعة الجزيرة مقررا للجنة

وذلك للقيام بالاتى :

– متابعة أحوال العاملين بالجامعات السودانية المتعددة .

-تحديد وحصر الأضرار التي أصابت العاملين بمؤسسات التعليم العالي وتقدير حجمها

-تحديد وحصر الاضرار التي اصابت مؤسسات التعليم العالي وتقدير حجمها .

– استخراج إفادات طلاب التعليم العالي

– اجراءات توثيق الشهادات الجامعية

– القيام بالتنسيق لبداية الدراسة بالجامعات .

سكاي نيوز

الانتباة