المالية تنفي التعاقد مع شركة مصرية لإصدار جواز إلكتروني مقابل مليون جنيه





نفت وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي التصريح المنسوب لوزير المالية و الذي أشار لحديث الوزير عن تعاقد مع شركة أجنبية لإصدار جواز إلكتروني بتكلفة مليون جنيه للجواز.

نؤكد أن هذا التصريح عارٍ من الصحة و أن د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي لم يتحدث لأيِّ جهة إعلامية أو رسمية عن هذا الأمر ، و نكرر كما درجنا في بياناتنا أن وزارة المالية جهة فنية تخصصية تعمل وفق اللوائح و القوانين الحكومية ، و كل التصريحات الخاصة بالوزارة تخرج عبر ثلاث منصات :-

١/ صفحة وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.

٢/ الناطق الرسمي باسم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.

٣/ المستشار الإعلامي للسيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي.

و على الجهات الإعلامية و الصحفية التواصل مع الوزارة عبر المنصات المذكورة أعلاه للتأكد من الأنباء و الأخبار ذات الصلة ، و أن تتحرى الدقه و صحة الأخبار خصوصاً في هذا الوقت الدقيق و الحسّاس من تاريخ البلاد .

سكاي نيوز

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