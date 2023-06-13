اختتام فعاليات ورشة سوق الصيدلة العالمى وسلاسل الامداد بدنقلا





أختتمت اليوم بدنقلا فعاليات الورشة التدريبية في مجال سوق الصيدلة العالمي وسلاسل الامداد والتي نظمها الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية لمدة يومين وإستهدفت عدد ٨٠ صيدلانيا من القطاعين الحكومي والخاص والجهات المقدمة للخدمات الصيدلانية بالصندوق القومي للتأمين الصحي وإدارة الصيدلة والمجلس القومي للادوية والسموم ومستشفي الضمان مروي وفرع الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية .

وأكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر احمد علي في تصريح لـ(سونا) علي أهمية مثل هذه الورش في تجويد وترقية مستوي الخدمات الصيدلانية والامداد الدوائي خاصة في جانب سلاسل الامداد لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا مشيرا الي أن الورشة قدمت خلالها العديد من المحاضرات وأوراق العمل من بينها نبذة تعريفية عن السوق الصيدلاني العالمي والمحلي في ظل الوضع الحالي وسلاسل الامداد الولائي ونقاط القوة والضعف وضبط الجودة الصيدلانية في سلسلة الامداد .

واضاف أنه تم تقديم المحاضرات والأوراق بواسطة خبير إقتصاديات الصحة وخبير الامداد الطبي المدير الاسبق للصندوق القومي للامدادات الطبية والمجلس القومي للادوية والسموم الدكتور جمال خلف الله والدكتور أحمد شعيب من الصندوق القومي للامدادات الطبية والدكتور سر الختم الطيب الفكي مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية والدكتور كمال عبد الله عميد كلية الطب بجامعة دنقلا.

سكاي نيوز

وكاله سونا