إعفاء مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالنيل الازرق وتعين آخر





أصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق اليوم قرارا ولائيا قضي بموجبه إعفاء المهندس عزالدين ادم سليمان من منصب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية وتعين الأستاذ سامى الرشيد مديرا عاما لوزارة الرعاية الاجتماعية بإلاقليم بدلا عنه

وفى سياق آخر أصدر الحاكم قرارا بإعفاء الأستاذ جمعة صباح الخير من منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والإعلام وقضي القرار بتعين المهندس عزالدين ادم سليمان أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالاقليم. وعلى الجهات المختصة بالولاية وضع القرار موضع التنفيذ.

سكاي نيوز

وكاله سونا