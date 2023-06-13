بادى. يقف على ترتيبات حصر الوافدين للإقليم من ولاية الخرطوم





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، وقف على الترتيبات الجارية لحصر الوافدين للإقليم من ولاية الخرطوم والجهود الجارية لتأمين الإحتياجات الإنسانية للمتأثرين بالنزوح والعائدين والشرائح الضعيفة بالمجتمع .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ عمر الشيمي الفكي وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية رئيس لجنة الطوارئ لإستقبال القوافل الإنسانية والطبية الداعمة للأوضاع الإنسانية بالإقليم يرافقه الأستاذ سامي الرشيد أحمد المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية حيث اوضح المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية أن لقاء السيد الحاكم تناول الجهود التي تمت عبر لجنة الطوارئ في محاور الإستعداد لمعالجة الأضرار السالبة للعمليات العسكرية بولاية الخرطوم وكيفية معالجة أوضاع الوافدين والأسر التي وصلت للإقليم ,

وأشار للجهود التي بذلت من خلال اللجنة العليا على صعيد حصر المتضررين توطئةً لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بمواقعهم المختلفة , مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ خطتها المتعلقة بإجراء مجموعة من التدخلات الداعمة للشرائح الضعيفة بالإقليم توطئةً لإخراجها من دائرة الفقر ,مضيفا أن السيد الحاكم وجه لجنة الطوارئ بالتحرك الفوري لإعداد خطتها المتكاملة بالتنسيق مع الجهات بمستوياتها المختلفة لإستقطاب المعينات والإحتياجات الإنسانية في مجالات الإيواء والغذاء والدواء وذلك لمعالجة أوضاع ما يقارب (10) ألاف من الوافدين للإقليم من المتأثرين بالعمليات العسكرية بولاية الخرطوم الى جانب اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالأحداث الأمنية التي شهدها الإقليم خلال المرحلة السابقة .

سكاي نيوز

وكاله سونا