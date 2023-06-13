والي النيل الأبيض يشيد بالدور الكبير لشركة سكر كنانة





اشاد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالدور الاقتصادي الكبير الذي تطلع به شركة سكر كنانة في نهضة الاقتصاد الوطني ودعم المجتمعات حول المشروع

وقال سيادته خلال زيارته اليوم للإدارة العليا للشركة بموقع المشروع ولقائه بالمهندس أحمد موسي رابح نائب العضو المنتدب ومدير الموقع ووقوفه علي المعوقات التي تعترض المشروع ، قال إن الولاية وفي إطار جولاتها التفقدية علي المؤسسات والوحدات للاطمئنان علي عمليات الانتاج وقفت علي امر الترتيبات الموضوعة من قبل الشركة للموسم المقبل باعتبار أن شركة سكر كنانه تعتبر من المشروعات القومية الكبري والتي ينعكس استقرارها علي انسان الولاية الشئ الذي يؤكد حرصنا علي نجاح برامج الشركة واهدافها.

وجدد والي النيل الأبيض وقوف حكومة الولاية مع الشركة والاسهام معها في حل المعضلات التي تواجه عمل الشركة والمتمثلة في عدم استقرار التيار الكهربائي لافتا الي ان الولاية علي تواصل مع شركة سكر كنانة وتتفاعل مع قضاياها من أجل المصلحة العامة والولاية بصفة خاصة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد موسى رابح نائب العضو المنتدب بشركة سكر كنانة ومدير الموقع ان زيارة الوالي لموقع الشركة هدفت للوقوف علي سير عمليات الصيانة وموقف الحقول الزراعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والاطمئنان علي كل المدخلات والاحتياجات لتأمين تحقيق نجاح الموسم المقبل مشيرا الي ان اللقاء مع الوالي تطرق للمشاكل الآنية التي تواجه المشروع لضمان تأمين عمليات موسم الصيانة وثمن رابح مبادرات والي النيل الأبيض في الوقوف مع الشركة حتي تجتاز هذه المرحلة من أجل تأمين عمليات الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني وضمان الحياة الكريمة للعاملين بالشركة والمجتمعات المحيطة بالمشروع.

سكاي نيوز

وكاله سونا