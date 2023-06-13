اطمئنان على إجراءات تفويج حجاج الخرطوم والنيل الابيض





وقف الأستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف والأستاذ صديق فريني وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم والعميد محمود يحيي ابوالدهبايه مدير المخابرات والأمن الوطني بالولاية، بأمانة الحج والعمرة بكوستي اليوم على إجراءات حجاج ولاية النيل الأبيض والخرطوم وترتيبات تفويجهم من ولاية النيل الأبيض للأراضي المقدسة ، كما وقفوا على إجراءات التطعيم لحجاج ولاية النيل الأبيض والخرطوم والتي بدأت اليوم وتستمر حتي يوم الأربعاء، حيث كان في استقبالهم الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض والأستاذ احمد رمضان ممثل أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم ، واستمع الوالي ووزير الرعاية والتنمية الاجتماعية الى تنوير من غرفة حجاج ولاية الخرطوم حول إجراءات الحجاج تفويجهم.

وفي تصريح لـ ( سونا ) ثمن وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم مواقف ولاية النيل الأبيض حكومة وشعبا في استقبال واستضافة المواطنين الوافدين من ولاية الخرطوم وتقديم الخدمات لهم بالإضافة لإتاحة الفرصة للطلاب لامتحانات شهادة المرحلة الابتدائية واستيعاب الأطباء وموظفي الخدمة المدنية وإكمال إجراءات حجاج ولاية الخرطوم وتكوين غرفة خاصه بذلك.

وأضاف أن النيل الأبيض قدمت للحجاج افضل خدمة على مستوى ولايات السودان ، واكد فريني ان الحرب رغم سلبياتها الا انها أظهرت جوانب إيجابية تؤكد قدرة السودان على تجاوز التحديات. من جهته أكد والي ولاية النيل الأبيض ان ما تم تقديمه من خدمات للوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب يعتبر واجب من مواطني ولاية النيل الأبيض، وقال ان النكبة التي أصابت ولاية الخرطوم اصابة كل ولايات السودان مشيرا لاستضافه ولاية الخرطوم لكل اهل السودان ، وابان الوالي ان إجراءات الحجاج لولاية النيل الأبيض والخرطوم تسير بصورة طيبه وان الايام المقبلة ستشهد تفويجهم إلى الاراضي المقدسة.

سكاي نيوز

وكاله سونا