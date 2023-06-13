انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية بالبحر الاحمر اليوم الاثنين





أنطلقت اليوم بولاية البحر الأحمر امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٣م وذلك وسط مؤشرات الاهتمام بقضايا التعليم من خلال الاعداد المبكر، واستيعاب الطلبة الوافدين من ولاية الخرطوم نسبة للظروف الاستثنائية التي يشهدها السودان حاليآ بسبب الحرب حيث جلس لهذه الامتحانات ( ٠ ٥ ١. ٣ ١ ) طالب وطالبة من ولاية البحر الاحمر ، وعدد ( ٨ ٢ ٨ ) من ولاية الخرطوم.

وأكد وألي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج خلال مراسم انطلاقة الإمتحانات حرص واهتمام حكومة الولاية بقطاع التعليم وتعزيز جهود الدولة لنشر نور العلم والمعرفة لتحقيق أهداف التنمية البشرية الشاملة ، وبشر الوالي بصرف رواتب العاملين بالخدمة المدنية بالولاية اعتبارا من اليوم الإثنين الثاني عشر من يونيو الجاري .

من جانبه أوضح الاستاذ هاشم علي عيسي المدير العام لقطاع التعليم بالولاية ان امتحانات شهادة للمرحلة الإبتدائية تم تأجيلها من تاريخ ٢٢ مايو المنصرم لعمل الترتيبات اللازمة لاستيعاب الطلبة الوافدين.

سكاي نيوز

وكاله سونا