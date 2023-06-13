والي الجزيرة يتفقد أطفال المايقوما بالمقر الجديد بمدني





إطمأن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى زيارته مساء أمس للمدينة الإجتماعية بمدني والتي تستضيف أطفال دار المايقوما على مجمل الأوضاع بالموقع الذي تم إعادة تأهيلة عبر منظمة اليونسيف.

وأكد الوالي أن إستضافة أطفال دار المايقوما بمدني جاء بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم والهلال الأحمر ومنظمة اليونسيف مجدداً إلتزام حكومته بمعالجة كافة التحديات التي تعترض إستضافة الأطفال وثمن الجهود الطبية في معالجة المرضى وسط الأطفال، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي أسهمت في نقل وتأمين أطفال دار المايقوما..

من جانبه أوضح الأستاذ فتح الرحمن محمد احمد مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية إكتمال العمل في تأهيل المدينة الإجتماعية بنسبة 90% ، مؤكداً أن الدار تستضيف 312 من أطفال دار المايقوما ودار الأمل بمدني ..

فيما إمتدح الدكتور عبد الله محمد المدير الطبي بالمدينة الإجتماعية جهود الولاية في إستضافة الأطفال مؤكداً عن إستقرار الوضع الصحي لجميع الأطفال …

سكاي نيوز

وكاله سونا