الشروع في توزيع إمداد الخريف لمراكز علاج سوء التغذية بسنار





شرعت ادارة التغذية بوزارة الصحة بولاية سنار في توزيع إمداد الخريف لمراكز المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية الحاد.

وأوضحت مدير الاداره العامه للرعاية الصحية الأساسية الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم ان العديد من البرامج نفذتها إدارتها عبر البرامج والادارات الفرعيه بجميع محليات الولاية. من جانبها أبانت منال ضوينا حماد مدير إدارة التغذيه بالرعايه الصحيه الاساسيه ان توزيع إمداد الخريف لمراكز معالجة حالات سوء التغذيه الحاد يهدف لتقليل حالات سوء التغذيه لأدني مستوى مؤكدة ان التثقيف الصحي من اولويات إدارتها لتثقيف المجتمع بما هو مطلوب تغذويا، مشيدة بإدارة التغذيه بمحلية الدندر بإعتبارها اول محليه تستلم إمداد التغذيه لفصل الخريف وتوفر عربه لترحيل الامداد. من جهتها كشفت آمال حسن عيد مدير مراكز المعالجه المجتمعيه بإدارة التغذيه ان إمداد الخريف لمحلية الدندر لعدد ١٧مراكز معالجة خارجيه بعدد (١٠٢٤) كرتونه وجبات غذائيه مؤكدة ان مراكز المعالجه تقدم خدماتها طوال فترة الخريف بمتابعه من إدارة التغذيه وثمنت مدير التغذيه بمحلية الدندر أمل بابكر محمود جهود المدير التنفيذي لمحلية الدندر ومدير شرطة المحليه وامين ديوان الزكاه بالمحليه والمدير الطبي لمستشفى الدندر لتوفيرهم الترحيل للإمداد مبينة ان عدد من مراكز المعالجه المجتمعيه لحالات سوء التغذيه تنقطع في فصل الخريف مبينة ان ترحيل الامداد التغذوي مبكرا يمكن من إيصاله لتلك المراكز بسهوله قبل ان تنقطع في فصل الخريف.

سكاي نيوز

وكاله سونا