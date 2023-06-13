النيل الأبيض تودع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام





ودعت ولاية النيل الأبيض صباح اليوم الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام المتجهين الي ميناء عثمان دقنه بسواكن َمنها للأراضي المقدسة ( مكة المكرمة ) يوم غد الخميس لعدد ثلاثة أفواج بما يعادل ٢٤٤ حاج وحاجه ،

و قال الدكتور فتحي مهدي احمد الامين العام للحج والعمرة بولاية النيل الابيض في تصريح ان الفوج الأول غادر للأراضي المقدسة بعد اكتمال كافة إجراءاتهم الإدارية والفنية والصحية وان بقيه حجاج الولاية سيغادرون حسب جدول التفويج الصادر من المجلس الأعلى للحج والعمره و قال ان الفوج الثاني سيغادر يوم بعد غد الخميس من كوستي الي سواكن ومنها إلى المدينة المنورة، وان الفوج الاخير سيغادر يوم الأربعاء المقبل الثاني من ذي الحجه.

وتشير إلى أن حجاج ولاية النيل الأبيض لهذا العام بلغ ١٠ أفواج بما يعادل مرحبا ٢٧٥ حاج وحاجه.

سكاي نيوز

وكاله سونا