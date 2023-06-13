شرطة تندلتي تلقى القبض على عدد من مهربي السلع الاستراتيجية





تمكنت شرطة محلية تندلتي بولاية النيل الابيض من القبض علي عدد من المتهمين المخالفين لقانون الطوارئ المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية لتهريبها خارج الولاية والمحلية بحوزتهم مواد بترولية من البنزين والجازولين ومواد غذائية وكميات من السكر المهرب بدون تصديق من الجهات المختصة وذلك انفاذا لامر الطواريء رقم (6) تم تقديمهم للجهات القانونية والعدلية وصدرت في مواجهتهم أحكام رادعة متمثلة في غرامة مالية مصادرة المواد المهربة والعربات المستخدمة في تهريبها لصالح وزارة المالية . واكد مدير شرطة محلية تندلتي العقيد شرطة العاقب بشري محمد ، بان الشرطه ستظل عين ساهرة ويد أمينة لبسط الامن والاستقرار في ربوع المحلية والمحافظة علي ممتلكات ومكتسبات المواطنين ومحاربة تجار السوق الاسود في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية الاخري والحد من عمليات التهريب والتلاعب بالسلع خارج اطار القانون . وناشد سيادته المواطنين بالمحلية بالمساعدة في الحد من تلك الظاهرة السالبة بالتبليغ والمراقبة لتقديم كل من تسول له نفسه بالمساس بحقوق المواطنين ظلما بان ينال العقاب المناسب له لتفويت الفرصة من استغلال الناس في الظروف الاستثنائية الحالية الحرجة التي يشهدها السودان .

سكاي نيوز

وكاله سونا