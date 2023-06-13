حجاج غرب كردفان يغادرون الولاية للأراضي المقدسة





غادرت اليوم من مدينتي الفولة والنهود بولاية غرب كردفان بعثة حجاج الولاية للعام 1444 هــ ـ متجهة لمدينة سواكن بشرق البلاد ومنها للاراضي المقدسة.

وفي تصريح لسونا قالت الاستاذ فاطمة مدني جمعة امين الحج والعمرة والتي قادت حملة الولاية برفقة عدد من أعضاء البعثة ان كافة الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة بحجاج في الولاية قد اكتملت مبينة ان البعثة قوامها ثلاثة مائة واربعة واربعين حاجة وحاجة موزعين علي سبعة أفواج. و اوضحت ان ضعف شبكات الاتصال وصعوبة السداد الالكتروني عبر التطبيقات البنكية أثرت كثيراً علي سير الإجراءات. و طمأت امين الحج والعمرة الحجاج وأسرهم ببذل قصاري الجهد حتي تكتمل الاجراءات بشكل نهائي ومغادرة الحجاج للبلاد في المواقيت المحددة ..

سكاي نيوز

وكاله سونا