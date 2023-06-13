إجراء أول عملية منظار نزف معوي بمركز الجزيرة للمناظير





دشن مركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي وجراحة المناظير أمس المرحلة الثانية بتشغيل طوارئ النزف المعوي بإجراء أول عملية منظار تشخيصية وعلاجية لحالة نزف معوي ..

وأشار الدكتور عبد المنعم الطيب مدير المركز القومي للجهاز الهضمي في تصريح لسونا أن إستقبال حالات النزف المعوي يتم بالتنسيق مع مستشفي مدني التعليمي معلناً عن إفتتاح المعمل لإجراء الفحوصات الأساسية اللازمة لمرضي نزيف الجهاز الهضمي.

وكشف عن الترتيبات الجارية لإفتتاح الصيدلية المجانية والعيادات المحولة وإدخال خدمة جهاز قياس درجة تليف الكبد (الجهاز الوحيد في السودان) وتشغيل محطة الغازات الطبية وتوفير بنك دم بالمركز ..

من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالطفرة النوعية الكبيرة للخدمات العلاجية والتشخيصية التي يشهده مركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي وجراحة المناظير مشيداً بدعم حكومة ولاية الجزيرة للمركز مؤكداً سعي وزارته لإكمال المرحلة الثالثة والرابعة بتشغيل العيادات المحولة والدخول للعنابر وتشغيل غرف الجراحة من أجل توطين خدمات الجهاز الهضمي والمناظير بولاية الجزيرة

سكاي نيوز

وكاله سونا