القائم بأعمال السفارة السعودية يؤكد الاهتمام المملكة بالحجاج السودانيين





أكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالسودان رأفت بن أحمد شرف اهتمام المملكة بالحجاج والتي تمثل أهمية قصوى لدى قيادة المملكة. وأضاف القائم بالأعمال في تصريح لـ(سونا) أن أمن وسلامة الحجاج السودانيين والعمل على راحتهم واحدة من توجيهات قيادة المملكة الرشيدة. وتناول رؤية المملكة التي اتبعت في توسيع الحرمين استصحابا لرؤية المملكة 2030م تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. وقدم القائم بالأعمال شكره لوزارة الشئون الدينية والأوقاف وولاية البحر الأحمر متمنياً السلاَم والاستقرار للسودان . وشارك القائم بأعمال السفارة اليوم بتفويج اول الحجاج السودانيين بحرا من بورسودان؟

سكاي نيوز

وكاله سونا