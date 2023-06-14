



المبعوث الأممي فولكر : مع استمرار تدهور الحالة في دارفور، أشعر بالجزع بشكل خاص من الحالة في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر نيسان/أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية، بينما تواصل الأمم المتحدة جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، هناك نمط ناشئ من الهجمات الواسعة النطاق المستهدفة ضد المدنيين استنادا إلى هوياتهم العرقية، والتي يزعم أنها ارتكبتها المليشيات العربية وبعض الرجال المسلحين يرتدون الزي الرسمي لقوة الدعم السريع. هذه التقارير مثيرة للقلق الشديد ويمكن أن ترقى إذا تم التحقق منها إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

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