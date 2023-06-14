فاحشة من الكبائر .. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة





علقت الإعلامية “بسمة وهبة” على موضوع “المساكنة”، قائلة:” أنا لا يمكن أناقش ذلك الموضوع..أنا ضد النقاش في هذا الموضوع”.

وأضافت “بسمة وهبة” خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”،:” إحنا أصبحنا نناقش موضوع محرم من كافة الأديان، وليس الدين الإسلامي فقط”، متابعة:” مجرد النقاش في هذا الموضوع ترويج له”.

وأكملت: “نحن الآن نناقش فاحشة من الكبائر، التي حرمها الدين ونسأل هي صح ولا غلط.. إيه اللي إحنا فيه دا يا جماعة”، مضيفة: “نحن نعيش في دولة إسلامية ترفض مثل تلك المواضيع”. واسترسلت:” ما يحدث الآن عبث..إحنا بنستخف بقيم المجتمع والدين”.

“صدى البلد”