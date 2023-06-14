في أماكن حساسة.. أولياء الأمور يستنكرون التفتيشات المشددة بامتحانات الثانوية العامة





استنكر عدد من أولياء أمور طالبات الثانوية العامة 2023، إجراءات التفتيش المشددة قبل دخول بناتهم إلى اللجان، مستنكرين طريقة التفتيش التي وصفوها بـ”غير آدمية”.

وعبر جروب غرفة دعم عمليات امتحانات الجيزة، قالت “ت. أ” إحدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، ردًا على إشادة أولياء الأمور الآخرين بانضباط عملية دخول الطلاب للجان: بس برضه طريقة التفتيش غير آدمية وعدم وجود العصاية اللي بتكشف وجود أي أجهزة غير متوفرة، وبيتم التفتيش بالأيدي في أماكن حساسة للبنات وده غير آدمي نهائي”.

وهو ما أكده غيرها من أولياء الأمور، مشيرين إلى أن الأمر نفسه متكرر في لجان الجيزة وبالتحديد في الدقي وبولاق الدكرور، مطالبين وزارة التعليم بضرورة التخفيف في أعمال تفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان.

وكان عدد من طالبات الثانوية العامة، قد اشتكين لـ القاهرة 24 من طريقة التفتيش قبل دخولهن اللجان، مطالبين بضرورة تخفيف التفتيش حتى يستطعن إكمال الامتحانات بشكل جيد، وألا يشعرن بالتوتر والخوف طوال الوقت، حيث قالت ندى أحمد، إن طريقة التفتيش غير جيدة بالمرة في أول يوم امتحانات ولا نستطيع تحمل كل ذلك طوال الشهر.

“القاهرة 24”