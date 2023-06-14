لم يستلموا رواتبهم منذ فبراير الماضي..العاملون بقناة سودانية 24 .. معاناة ممتدة





كشف العاملون بقناة سودانية 24 لـ «التغيير» عن عدم استلام مرتباتهم منذ مارس الماضي، أي قبل شهر ونصف من إندلاع حرب الخرطوم بين الجيش والدعم السريع.

وقال العاملون إن آخر راتب تم استلامه كان في فبراير الماضي.

إلى ذلك أصدر مجلس إدارة القناة قرارا بمنح جميع العاملين اجازة مفتوحة بدون راتب من مطلع مايو الماضي

وشمل القرار الذي اطلعت «التغيير» على نسخة منه منح العاملين مرتباتهم المتأخرة حتى نهاية ابريل المنصرم.

من جانبهم أكد العاملون عدم استلامهم للمرتبات، ونوهوا إلى أنهم يعيشون ظروفا اقتصادية قاسية فاقمتها ظروف الحرب.

وانتقد أحد الموظفين بالقناة قرار منح الإجازات الذي تم بأثر رجعي.

وأضاف قائلا : “قرار تسريح العاملين صدر في شهر يونيو، ليقوم بمنح إجازات مفتوحة من مطلع مايو المنصرم”.

من جانبه عزا المدير العام للقناة، منتصر النور عدم صرف المرتبات حتى الآن للخسائر الفادحة التي تعرضت لها مجموعة محجوب أولاد التي تمتلك القناة.

وكشف النور «التغيير» عن تعرض مكاتب الشركة التجارية للتدمير، إلى جانب سرقة كامل المخزون الدوائية للشركة الدوائية، كما تعرضت الشركة الهندسية لعمليات سرقة ونهب لمعظم الاسبيرات والجرارات الزراعية.

وأكد النور سعي مجلس الإدارة لتوفير المرتبات مشددا على تضامن القناة مع كافة الموظفين وعلمها بالظروف القاسية التي يمرون بها

وأضاف في حديثه لـ «التغيير» إن القناة لم تتمكن من تحصيل مديونياتها لدى المعلنين والتي بحسب مدير عام القناة كافية لتغطية الرواتب، مشيرا في الوقت نفسه إلى إغلاق الفروع الرئيسة للبنوك وتوقف المقاصة.