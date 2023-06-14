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بنك الخرطوم يعلن أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي ليوم الأربعاء
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأربعاء ، الموافق 14 يونيو 2023م.
سعر الدولار في بنك الخرطوم
التحويل
573.00 جنيه للشراء.
577.29 جنيه للبيع.
النقد
570.00 جنيه للشراء.
577.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
149.19 جنيه للشراء.
150.31 جنيه للبيع.
النقد
147.170 جنيه للشراء.
150.31 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
156.00 جنيه للشراء.
157.17 جنيه للبيع.
النقد
154.33 جنيه للشراء.
157.17 جنيه للبيع.
الخرطوم (كوش نيوز)
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