رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالسفير المصري بمدينة بورتسودان





التقي السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس المجلس مساء اليوم بمدينة بورتسودان بالسيد هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدي السودان.

وتناول اللقاء عددا من القضايا التي تهم البلدين في ظل الظروف التي يعيشها السودان. واوضح سعادة السفير في تصريح صحفي ان السيد رئيس الوزراء المكلف اكد ان السودان يعمل علي تخطي الازمة الحالية معربا عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية لما قدمته للسودان خلال هذه الازمة.

كما ناقش اللقاء تدفق السودانيين الي مصر وكيفية تنظيم دخولهم وتسهيله عبر المعابر.كما تطرق اللقاء الي زيادة الطاقة الكهربائية الواردة الي السودان الي 1000 ميقاواط. واكد سعادة السفير دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القيادات للسودان مشيدا بتماسك وتضامن الشعب السوداني.

سكاي نيوز

وكاله سونا