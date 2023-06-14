بحث سبل تطوير الايرادات بمحلية سنجة





ناقش المدير التنفيذي لمحلية سنجة الأستاذ ناصر عبدالله ناصر في الاجتماع الدوري للمحلية تطوير الإيرادات و الاستثمار وذلك بحضور نائب المدير التنفيذي بالمحلية والادارات ذات الصلة بموارد المحلية . وبحث اللقاء السبل الكفيلة بالخروج من الإيرادات النمطية وصولا الي الأصول الرأسمالية المستقبلية التي تخدم مصالح المحلية في شتي المجالات . وشدد ناصر علي ضرورة مراجعة حقوق المحلية في جوانب الاسثمارات القائمة والمستقبلية داخل اراضي المحلية مؤكدا ضرورة قيام ادارة للاستثمار بمحلية سنجة تؤمن وتراقب عمليات الاستثمار وتحفظ حقوق المحلية.

وقال ناصر ان محليته تتوجه نحو أحكام القبضة علي الموارد وتحسينها من أجل توفير الكتلة النقدية التي تمكن من تقديم الخدمات للمواطنين . الي ذلك شكل المدير التنفيذي لجنة للوقوف علي اللوائح المنظمة للاستثمار بمحليات الولايات المجاورة والاستفادة منها علي مستوي المحلية . وأوضح ناصر انه قام بإنشاء العديد من المشروعات التي تعمل علي زيادة دخل المحلية بالسوق الشعبي والسوق الكبير وعدد من الوحدات الادارية مشيدا في ذات الصدد باعادة الموارد لصالح المحليات .

سكاي نيوز

وكاله سونا