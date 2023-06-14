امر طواري بتحديد اسعار العقارات بالجزيرة





أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم أمر الطوارئ رقم 4 لسنة 2023م بتحديد أسعار إيجار الشقق والفنادق واللكوندات وحدد الأمر أسعار إيجار الشقق درجه أولى: 1/ غرفه وحمام 10 ألف جنيه في اليوم 2/ إستديو 15 ألف جنيه في اليوم 3/ غرفتين 25 ألف جنيه في اليوم 4/ 3 غرف 30 ألف جنيه في اليوم الشقق درجه ثانية: 1/ غرفة وحمام 7 ألف في اليوم 2/ إستديو 10 ألف جنيه في اليوم 3/ غرفتين 20 ألف جنيه في اليوم 4/ 3 غرف 25 ألف جنيه في اليوم الفنادق: 1/ 3 نجوم 30 ألف جنيه في اليوم 2/ نجمتان 20 ألف جنيه في اليوم 3/ نجمه واحدة 15 ألف جنيه في اليوم اللكوندات: الليلة الوحدة 1500 جنيهاً للسرير وحذر أمر الطوارئ أصحاب الشقق المفروشه والفنادق واللكوندات الإيجار بما يزيد عن الأسعار المحددة في الأمر ووجه أصحاب الشقق والفنادق واللكوندات بحفظ صورة من عقودات الإيجار أو الفواتير .. وحدد الأمر عقوبات على كل يخالف الأمر بالزيادة عن الأسعار بالسجن لمدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه .. ووجه الأمر الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ..

سكاي نيوز

وكاله سونا