بدء تفويج ٥٧٦ حاجا من حجاج الولاية الشمالية





بدأت أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية في تفويج حجاج الولاية لهذا العام والبالغ عددهم ٥٧٦ حاجا وحاجة.

وأكد أمين أمانة الحج والعمرة بالشمالية الاستاذ محمد إدريس محمد احمد أن الأمانة ودعت مساء أمس الثلاثاء سبعة أفواج من محليات دنقلا والقولد والدبة ومروي عبر البصات الي ميناء سواكن ومنه الي جدة ومن ثم الي الأراضي المقدسة والبالغ عددهم ٣٣٦ حاجا وحاجة وأشار في تصريح لسونا أن أمانة الحج والعمرة بالولاية أكملت كافة ترتيباتها لتفويج بقية الافواج حيث سيغادر الولاية مساء بعد غد الجمعة السادس عشر من شهر يونيو الجاري فوجين من دنقلا الي ميناء سواكن بعدد ٩٦ حاجا وحاجة فيما ستغادر الولاية مساء الخميس القادم الثاني والعشرين من الشهر الجاري ثلاثة أفواج الي ميناء سواكن بعدد ١٤٤ حاجا وحاجة ليكتمل بذلك تفويج حجاج الولاية الشمالية لهذا العام للأراضي المقدسة بعدد ١٢ فوجا واضاف أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية أن جميع إجراءات تطعيم الحجاج بمراكز التطعيم بالمحليات إكتملت بجانب البرنامج الارشادي للحجاج الذي صاحب إجراءات التطعيم حول كيفية أداء شعيرة الحج بالصورة السليمة والصحيحة فضلا عن تزويد أمراء الافواج الذين تم إختيارهم بالارشادات والتوجيهات اللازمة حتي يكونوا قدوة وأسوة لحجاجهم وجاهزين لخدمة حجاج الولاية بالصورة المطلوبة مشيدا بجهود ورعاية والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي ومتابعته اللصيقة لجميع أعمال حج ١٤٤٤هجرية كما أثني علي جهود مؤسسات الولاية المختلفة وشركاء الحج والعمرة ومساندتهم لأمانة الحج والعمرة حتي تمكنت من أداء مهامها وواجباتها تجاه حجاج الولاية الراغبين لاداء مناسك حج ١٤٤٤هجرية بكل سهولة ويسر.

سكاي نيوز

وكاله سونا