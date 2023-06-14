قطر الخيرية توزّع (94)طناً من المواد الغذائية للمتأثرين بالحرب بامدرمان





نجحت الفرق الميدانية لقطر الخيرية في ايصال (94) طناً من المساعدات الغذائية للمتأثرين بالقتال في الخرطوم ، واستقبلت (2000) أسرة بأحياء أمبدات، الثورات، وبيت المال سلالاً غذائية تحتوي على المواد الغذائية الضرورية ، في وقت بلغ فيه عدد المستفيدين من تدخلات قطر الخيرية الإغاثية بالخرطوم نحو (12,000) من المتأثرين منذ بداية الحرب. وكشف المهندس عمر عبد العزيز مدير مكتب السودان المكلف أن قطر الخيرية تمكنت في الأيام الأولى عقب اندلاع الحرب من توزيع (28) طناً من المواد الغذائية على المستشفيات المتضررة، ثم أعقبت ذلك بتدخل جديد بـ (66) طناً من المساعدات الغذائية للمناطق المتأثرة بالقتال في مدينة أم درمان. إلى ذلك أعربت جهات شعبية ورسمية عن تقديرها لاستجابة قطر الخيرية بتقديم المساعدات الغذائية لأسر متضررة في ظل أوضاع أمنية بالغة التعقيد. وكانت قطر الخيرية قد نفذت سلسلة من التدخلات الغذائية والصحية للوافدين إلى ولاية الجزيرة والعالقين في مدينة بورتسودان ومعبر أرقين، وتعتزم تنفيذ المزيد من المشاريع لصالح المتأثرين بالقتال الذين توافدوا لعدد من الولايات خلال الأيام المقبلة.

سكاي نيوز

وكاله سونا