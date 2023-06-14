الجزيرة؛ استقرار الامداد المائي بعدد من أحياء ودمدني





دعا المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية المكلف بولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم بمدني سير العمل في تركيب وحدات الطاقة الشمسية بمحطات ديم أزهري والأندلس والسوق الشعبي وحي الثورة يرافقه المهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة مياه الولاية، دعا لمضاعفة الجهود وتوظيف الموارد المتاحة لمجابهة طلبات المياه. وشدد على ضرورة الإلتزام بالعملية والجوانب الفنية والهندسية في إنقاذ مشاريع المياه، معلنا أن الأيام القادمة ستشهد إنطلاقة العمل في جملة من مشاريع البنى التحتية في الطرق والجسور تطهير المصارف الرئيسية وتركيب الطاقة الشمسية في المحليات. من جانبه أكد مدير هيئة مياه الولاية أن تركيب محطات الطاقة الشمسية في مصادر المياه أسهم في إنسياب المياه في عدد من الأحياء ..

فيما أعلنت المهندسة رشا خضر مديرة المياه بمدني إنطلاقة إستقرار الإمداد المائي باحياء الدباغة والأندلس والسوق الشعبي وحي الصفا وحي البان وبانت .. وعدد المهندس أحمد النعيم مدير الكهرباء بالولاية مزايا ألواح الطاقة الشمسية في قلة الكلفة وسهولة التشغيل والكفاءة مبيناً أن وحدات الطاقة الشمسية تزود مصادر المياه بتيار كهربائي ثابت ومستقر 10 _ 12 ساعة في اليوم .. وأعلن الأستاذ زاهر عبدالله كنان ممثل الشركات المنفذة للمشروع أن العمل يأتي لتأكيد دور الشركات الوطنية في خدمة المجتمع …

سكاي نيوز

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