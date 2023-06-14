العراق.. السوداني يعلن عزمه إنشاء معسكرات للحشد الشعبي خارج المدن





أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عزم حكومته إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشد الشعبي خارج المدن، ووضع قانون يضمن لمنتسبيه تقاعدا كريما.

وقال السوداني، خلال احتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي في العراق “لقد أصبح الحشد واحدا من بين أهم التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية ولا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني فقد أصبح جزءا أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي”.

وأكد السوداني أن التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقا، “أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية”.

وأضاف أن دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض، بل ساند الجيش لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق.

وتشكل الحشد الشعبي في 2014، إثر سقوط 4 محافظات شمال وغرب البلاد في يد تنظيم الدولة الإسلامية، واقترابه من العاصمة بغداد، بعد أن انهارت أمامه وحدات كاملة للجيش العراقي.

وتمكنت القوات العراقية والحشد الشعبي بعد معارك طاحنة من تحرير البلاد من سيطرة التنظيم عام 2017.

سكاي نيوز

الجزيرة