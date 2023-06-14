تدشين المرحلة الثانية من برنامج التواصل الاجتماعي بدنقلا





دشنت منظمة جهود للاغاثة والتنمية بالتعاون مع الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية اليوم بدنقلا المرحلة الثانية من برنامج التواصل الاجتماعي والذي شرعت في تنفيذه الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع عدد من الجهات وذلك بحضور مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالشمالية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم وإدارات التنمية الاجتماعية ورئيس منظمة جهود للاغاثة والتنمية الدكتور أيمن طارق طه والمدير التنفيذي للمنظمة الاستاذ خالد عبد اللطيف.

وأكدت مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية في تصريح أنه تم اليوم توزيع سلة غذائية متكاملة لعدد ٢٥ أسرة مستضيفة للقادمين من ولاية الخرطوم للولاية الشمالية بسبب الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأشارت الي أن الادارة وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة جهود للاغاثة والتنمية لتنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية خلال الفترة القادمة مشيدة بجهود المنظمة وكافة المنظمات الطوعية والخيرية والجهات ذات الصلة التي تتعاون مع الادارة العامة للتنمية الاجتماعية في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها لتخفيف حجم المعاناة عن كاهل المتأثربن من الحرب الدائرة الان بالبلاد بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع وخدمة قضايا المجتمع .

من جانبه اكد رئيس منظمة جهود للاغاثة والتنمية مواصلة مجهودات المنظمة وتعاونها مع الادارة العامة للتنمية الاجتماعية وجميع مؤسسات وقطاعات الولاية والمبادرات المجتمعية لتقديم المساعدات الانسانية اللازمة للمتأثرين من الحرب والمساهمة في دعم مجالات العمل الصحي والاجتماعي والتعليمي والانتاجي للشباب.

وأشار الي أن برامج وأنشطة المنظمة رعاية المحتاجين والمتضررين المنتشرين بالولاية الشمالية ومشروعات التدعيم النفسي والقيمي للصغار والكبار(المرأة والطفولة ) ومشاريع الاغاثة الطبية والبرامج الصحية وبرامج الاغاثة العاجلة (توزيع الغذاء، الكساء وحليب الاطفال ومستلزمات المعيشة الأساسية وبناء المنافع وتأهيل وصيانة مواقع الايواء وتجهيزها والمشروعات التنموية المستدامة(سقيا الماء، الطاقة والانارة المساجد والمصليات وبرامج تدريب وتأهيل الأفراد والمؤسسات وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.

واضاف أن المنظمة وجدت الاستجابة والترحيب والدعم الكامل من قبل جامعة دنقلا والادارة العامة للتنمية الاجتماعية ومؤسسات الولاية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وقال إن فكرة المنظمة قائمة علي مبدأ العمل بأيجابية مع الوضع الانساني الحالي لاهل السودان بشكل عام ومستجدات الاوضاع الاغاثية والمعيشية العاجلة في الولاية الشمالية في ظل إستضافة الولاية للضيوف القادمين اليها من ولاية الخرطوم بسبب ظروف الحرب.

سكاي نيوز

وكاله سونا