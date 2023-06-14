ترتيبات لانجاح الموسم الزراعي بغرب كردفان





رأس الاستاذ احمد ادم الضو الامين العام لحكومة ولاية غرب كردفان إجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي. وفي تصريح لسونا قال المهندس محمد الرحيمة عبداللطيف المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية .. ان الهدف من تشكيل اللجان في رئاسة الولاية والمحليات المساهمة في إنجاح الموسم وتقليل المخاطر مشيراً في هذا الصدد الي ان موسم العام 2023م محاط بالعديد من التحديات وفي مقدمتها الازمة التي تمرُ بها البلاد . واوضح ان الاجتماع ناقش خطة الوزارة ومدي إستعدادها للموسم بجانب التعرف علي المعوقات والتي في اولها توفير المدخلات الزراعية وإمكانية الحصول علي التمويل وصيانة الاليات والجرارات ومكافحة الآفات . وابان المدير العام لوزارة الانتاج بأن الإجتماع أمن علي أهمية إنجاح الموسم الزراعي والعمل علي ضرورة إيجاد تمويل لبعض الأنشطة وصيانة الجرارات .. وقال الرحيمة إن الامين العام لحكومة الولاية تعهد بمعالجة مشكلة الوقود بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . وبان ان وزارة الانتاج تستهدف زراعة تسعة مليون فدان هذا الموسم في مختلف المحصولات الغذائية والنقدية مشيراً في هذا الجانب الي إستعداد منطمة الفاو لتوفير ثلثمائة وخمسين طن من تقاوي الذرة .. وحول تامين الموسم اشار محمد الرحيمة الي جاهزية لجنة الامن لتامين كافة العمليات الزراعية ومسارات الرحل حتي فترة الحصاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا