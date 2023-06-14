الري تعلن الاستجابة لتوفير الامداد المائي للموسم الزراعى بمشروع الجزيرة





بحث الإجتماع الموسع الذي دعت له غرفة الطوارئ بوزارة الري والموارد المائية وضم المسئولين بوزارة الري والموارد المائية وإدارة مشروع الجزيرة وقادة العمل الزراعي بالمناقل والمزارعين بأقسام شرق وغرب المناقل صباح اليوم بمنطقة 24 القرشي التحديات التي تواجه الموسم الزراعي والإستعداد الجارية لتأمين ري محاصيل العروة الصيفية وأهمية التنسيق والتعاون بين شركاء العملية الزراعية للخروج بالموسم الزراعي إلى بر الأمان وتحقيق النجاح .

وإستعرضت إدارات الري سير تنفيذ أعمال التطهير وازالة الحشائش والأطماء وردم الكسورات وفتح المصارف وتركيب المنظمات المائية وشددت على ضرورة تضافر وتعاون الإدارة الزراعية والمزارعين وتفهم الوضع وحوجة البلاد لإنجاح الموسم الزراعي مؤكدين إستجابتهم لتنفيذ كافة الإحتياجات وتوفير الإمداد المائي بصورة جيدة للموسم الزراعي وفق الإمكانات المتاحة ..

من جانبه نقل المهندس قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري إهتمام حكومة ولاية الجزيرة بإنجاح الموسم الزراعي بالدعم المالي وتوفير الآليات دعما وسندا للموسم الصيفي . وأكدت إدارة مشروع الجزيرة والمناقل تفهمها لوضع الري وإحتياجاته لتنفيذ برامجه مبدية حرصها على تقديم الدعم اللازم من الجازولين وغيره لتحريك آليات الحفر المطلوبة لأقسام المشروع لسد الحوجة لأعمال الري وطالبت المزارعين وإدارة الري بالإيفاء بإلتزاماتهم تجاه الموسم الزراعي حيث كشف الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة عن دعم شركة زادنا بعدد من الاليات مبشرا المزارعين بتأجيل مديونية إدارته تشجيعاً لزراعة محاصيل العروة الصيفية ..

وأكد سفيان الباشا ممثل المزارعين أهمية الإجتماع لتناوله قضايا تعبر عن مساعي الجميع لإنجاح الموسم الزراعي مطالباً بضرورة التكاتف والتعاون وتقدير الموقف مؤكداً وقوف المزارعين مع إدارات الري والإدارة الزراعية لانجاح الموسم الزراعي الصيفي ..

سكاي نيوز

وكاله سونا