بحضور وزير الصحة والي نهر النيل يفتتح مصنع للاوكسجين بعطبرة





حيا الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل عن وزارة الصحة بالولاية للطفرة الكبرى التي أحدثتها مدينة عطبرة صباح اليوم وذلك من خلال افتتاح مصنع الاوكسجين مؤكدا ان إفتتاح المصنع يمثل نقلة نوعية لتوفير حوجة المستشفيات بالولاية ويعتبر المنقذ للكثير من الحالات الحرجة.

وأوضح البدوي لدى مخاطبته حفل افتتاح مصنع الاوكسجين بعطبرة بحضور الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي والدكتور عبد المنعم بله وزير الصحة المكلف والدكتورة امل احمد مجذوب مدير عام وزارة الصحة بالولاية وعدد من وزارء حكومة الولاية واعضاء لجنة الامن أوضح ان المصنع يدفع بتطوير الخدمات الصحية ويمزق فاتورة الاوكسجين واعتبر قيام المصنع انجاز للولاية في ظل هذا الظرف الاستثنائي بالبلاد.

وحيا الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي حكومة الولاية لوقفتها الجليلة مع القطاع الصحي مؤكدا ان هذا المصنع يقدم خدمات منقذة للحياة و سيلغي عناء جلب الاوكسجين من خارج الولاية وقال ان خدمة الاوكسجين في ظل هذه الازمات هي بمثابة مشروع تنموي نوعي يساعد في استقرار الخدمات العلاجية ويوفر الموارد المالية فيما. وبينت الدكتورة امل احمد مجذوب مدير عام وزارة الصحة ولاية نهر النيل بالانابة ان مصنع الأوكسجين بعطبرة ينتج 170 اسطوانة خلال اليوم ويغطي كل احتياجات خدمة الاوكسجين بمستشفيات الولاية معلنة استعداد المصنع لتلبية احتياجات مستشفيات الولايات المجاورة وشكرت امل حكومة الولاية والجهات ذات الصلة وكوادرها لقيام المصنع على هذه المواصفات.

سكاي نيوز

وكاله سونا