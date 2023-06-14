العاملون بديوان الزكاة بالجزيرة يتبرعون بمرتب يوم دعما للقوات المسلحة





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف لدى إستقباله صباح اليوم برئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدني قافلة الدعم والمساندة للقوات المسلحة التي سيرها ديوان الزكاة بالولاية ، اكد أن القافلة شكلت دعم نوعي حيث شملت على تبرع العاملين بالديوان بمرتب يوم دعما للقوات المسلحة في معركتها على الباطل.

وجدد الوالي وقوف الولاية مع القوات المسلحة في خندق واحد وقال إن الجزيرة تداعت لتقديم العون والإسناد المدني للقوات المسلحة والمواطنين المتأثرين بالحرب .

من جانبه أكد مولانا الخير يوسف أمين ديوان الزكاة أن القافلة تأتي ضمن المسؤلية المجتمعية للديوان وقال إن القافلة تحتوي علي ألف جوال قمح بقيمة 30 مليون جنيه سنداً للقوات المسلحة وحيا جهود والي الجزيرة في إسناد القوات المسلحة والعمل الإداري الكبير الذي تتطلع به حكومة الولاية ..

فيما جدد اللواء أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة تقديره لمواطني وحكومة الجزيرة في الدعم المتصل للقوات المسلحة في الحرب التي فرضت عليها .

سكاي نيوز

وكاله سونا