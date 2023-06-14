وصول الفوج الاول للحجيج السوداني الى ميناء جدة الاسلامي.اليوم





وصل اول فوج من الحجيج السوداني، ويبلغ عددهم 245 حاجا وحاجة من ولاية كسلا الى ميناء جدة الاسلامي ظهر اليوم الاربعاء.. وكان في استقبال الفوج القنصل العام بجدة محمد الحسن بعشوم، واعضاء القنصلية، ومدير تشغيل الحج والعمرة بميناء جدة الاسلامي مازن بن سعيد.. واعرب القنصل العام عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على المجهودات المقدرة وتنسيقها مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والاوقاف المجلس الاعلى للحج والعمرة.. واضاف ان افواج الحجيج عبر البحر ستتوالي خلال العشر ايام القادمة، وتنتهي اخر الافواج يوم 23 يونيو الجاري.. واشار الى ان حجاج السودان هذا العام بلغ ما يقارب 12 الف حاج وحاجة.. وناشد الحجيج السوداني بالدعاء للسودان بان يحفظ الله السودان وان يتحقق الامن والاستقرار في كافة ربوعه، وان يعودوا للبلاد وقد عاد الامن والاستقرار للسودان…

سكاي نيوز

وكاله سونا