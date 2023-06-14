جنوب كردفان تكمل جاهزيتها لتفويج حجاج بيت الله.للاراضي المقدسة





اكملت ولاية جنوب كردفان ترتيباتها الفنية والإدارية المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام المتجهين الي الاراضي المقدسة. وأكد الاستاذ عثمان التوم محمد ناصر امين أمانة الحج والعمرة بالولاية وفى تصريح عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعداد لمغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف أن عدد الحجيج لهذا العام بلغ (٢٥٢) حاج وحاجة من مختلف محليات الولاية .

وقال أن بعثة المحليات الشرقية قد غادرت و في طريقها الي مدينة بورسودان والان يجرى الترتيب لبقية المحليات الأخرى خلال الساعات القادمة متمنيا خالص الدعوات لهم حجا مبرورا و سعيا مشكور وعودا حميدا.

سكاي نيوز

وكاله سونا