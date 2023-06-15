منى زكي تفوز بكأس إنرجي للدراما وخطأ فادح يزعج الجمهور!





ما زالت الفنانة المصرية منى زكي تحصد المزيد من الجوائز عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، وكان آخرها جائزة اليوم، ألا وهي كأس إنرجي للدراما… إليكِ تفاصيل إطلالتها بالصور، وكذلك سنكشف لكِ سر ما حدث في حفل التكريم والذي أثار استياء الجمهور بشكل بالغ!

اختارت الفنانة منى زكي فستان بالأسود مع بعض اللمسات من اللون الأبيض، على الرقبة وفي منتصف الفستان حتى أطرافه، واكتفت بارتداء سلسلة رقيقة فضية اللون.

أما عن تسريحة شعرها فاختارت الشعر الأملس المنسدل، مع مكياج كلاسيكي أنيق، يعتمد على الآيشادو اللؤلؤي المتدرج للبني، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الزاهي.

أحدث خطأ في بوستر جائزة منى زكي في حفل جوائز “كأس إنرجي” حالة من الاستياء بين الحاضرين، فعند الإعلان عن فوز زكي بجائزة أفضل ممثلة في الدراما الرمضانية، تفاجأ الجمهور بكتابة أفضل ممثلة دور مساعد عن مسلسل تحت الوصاية بدلاً من أفضل ممثلة على بوستر الإعلان عن الجائزة.

ولكن من جانبها، عبرت منى زكي عن سعادتها البالغة لفوزها بهذه الجائزة، وصرحت بأنها تعني الكثير بالنسبة لها.

“تاجك”