رئيس مجلس السيادة يدين تصفية واغتيال والي غرب دارفور





إستنكر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الهجوم الغادر الذي قامت به مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة والذي إستهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة.

ورئيس مجلس السيادة إذ يستنكر هذا الحدث المؤسف، يؤكد أن ما تقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة من قتل و سلب ونهب وترويع المواطنين وإستهداف المنشأت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها هذه القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل.

ويشير رئيس مجلس السيادة إلى أن والي ولاية غرب دارفور جاء بناءً على إتفاق جوبا لسلام السودان مع حركات الكفاح المسلح وهو رئيس لحركة مسلحة إستجابت لنداء السلام.

وترحم رئيس المجلس السيادي على الفقيد خميس عبدالله أبكر سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

سكاي نيوز

وكاله سونا