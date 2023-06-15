مناشدة بمساعدة العاملين بمحطات المياه بولاية الخرطوم





ناشد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة المواطنين في المناطق المجاورة لمحطات وابار مياه الشرب بمساعدة العاملين بهذه المحطات واعانتهم للقيام بواجبهم لاستدامة الخدمة وذلك لأنهم ظلوا يعملون طيلة الفترة الماضية دون الحصول على استحقاقاتهم بسبب الحرب. وقال الوالي ظلت أجهزة حكومة ولاية الخرطوم تبذل ما تستطيعه من جهد في سبيل تقديم واستدامة الخدمات الضرورية لمواطني الولاية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الحرجة التي فرضتها هذه الحرب الدائرة حاليا وتأتي في مقدمة الخدمات خدمة مياه الشرب التي يبذل العاملون في هيئة مياه ولاية الخرطوم جهدا مقدرا في تشغيل المحطات النيلية والابار وعرضوا أنفسهم لكثير من المخاطر ويعملون ودون صرف أي استحقاقات مالية طيلة الشهرين الماضيين عليه ولضمان استمرار واستقرار الإمداد المائي يناشد الوالي المواطنين الكرام في المناطق،المجاورة لمحطات وآبار المياه التواصل مع العاملين بها وتقديم الدعم العيني والمادي لهم والمساعدة في مطلوبات استدامة التشغيل.

سكاي نيوز

وكاله سونا