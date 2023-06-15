وزير الخارجية السعودي يزور طهران السبت





أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم الخميس، بأنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران، السبت المقبل، مضيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها أنه ستتم إعادة فتح السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران خلال الزيارة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد كشف، الإثنين الماضي، أنّ وزير الخارجية السعودي سيزور طهران قريباً.

وتعد زيارة بن فرحان المرتقبة إلى إيران الأولى لوزير خارجية سعودي منذ أكثر من عقد من الزمن، وتأتي بعد اتفاق بين البلدين لاستئناف العلاقات.

وتوصلت طهران والرياض، بوساطة بكين، إلى اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، أنهى سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ليعلن الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية في بيان ثلاثي صادر عن بكين بعد ختام مباحثات استمرت أربعة أيام استضافتها الصين.

والمباحثات التي توّجت باتفاق استئناف العلاقات بين البلدين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما ورد في البيان الثلاثي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض وقنصليتها وممثليتها لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

سكاي نيوز

العربي الجديد