البحر الاحمر تودع الفوج الأول من الحجاج للأراضي المقدسة





شهدت ولاية البحر الأحمر مساء امس مراسم وداع الفوج الأول من حجاج الولاية في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء سواكن لأداء مناسك الحج للعام الهجري ( ٤ ٤ ٤ ١ ) ، وذلك وسط حضور كبير تقدمه والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، وممثلو الواجهات الدعوية ، وشركاء الحج والسلطات المختصة بالولاية ،

وخاطبت المناسبة الأستاذة مني عبد الله المدير العام لقطاع التوجيه رئيس غرفة عمليات تفويج الحجاج بالولاية ، مشيرة إلى تزامن موسم حج هذا العام مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حاليا ، والجهود التي تمت لتحويل اجراءات سفر الحجاج من الطيران إلى السفر عن طريق البحر عبر ميناء دقنة بسواكن في ظل اعتذار المملكة العربية السعودية عن منح إذن الهبوط للطائرات القادمة من السودان.

واعربت الأستاذة منى عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل أمر الحج. من جانبه أوضح الأمين العام لإدارة الحج بالولاية الأستاذ عيسى محمد علي، ان الفوج الأول من حجاج الولاية يضم ( ١٩٢ ) من اصل ( ٥٧٦ ) حاجا وحاجة حصة الولاية التي سيتم تفويجها تباعا عبر ميناء دقنة بسواكن مبينا ان إجمالي حجاج السودان ( ٣٢ ) الف حاجا وحاجة لموسم حج هذا العام.

سكاي نيوز

وكاله سونا