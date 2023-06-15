النيل الأبيض تودع اربعة أفواج من حجاجها للأراضي المقدسة





ودعت ولاية النيل الأبيض اليوم أربعة أفواج من حجاج بيت الله الحرام الي مدينة سواكن ومنها عبر البحر من ميناء عثمان دقنة الي ميناء جدة الإسلامي ومن ثم يتم تفويجهم الي المدينة المنورة ،

وقال الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض في تصريح ان هذه الأفواج غادرت الي الاراضي المقدسة بعد اكتمال كافة إجراءاتهم الإدارية والفنية والصحية ، مشيرا إلى أن إجراءات الحج هذا العام واجهتها عدة تحديات بسبب الأوضاع الأمنية بالبلاد خاصة ضعف الاتصالات والانترنت وقطاعات الكهرباء لكن إدارة المجلس الأعلى للحج والعمره الإتحادية و أمانات الحج بالولايات كانت على قدر التحدي و استطاعت التغلب على كل الصعاب وأكملت إجراءات الحجاج الراغبين في أداء شعيرة الحج،

وأضاف أن هذه الأوضاع ادت الي نقص اعداد الحجاج مقارنة بالأعوام السابقة،

من جانبه اكد امين الحج والعمرة بالنيل الأبيض حرص الأمانة على أداء الحجاج فريضة الحج بالصورة الصحيحة، معربا عن شكره لقيادة حكومة الولاية والشركاء والجهات ذات الصلة بإجراءات الحج في تسهيل مهمة الحجاج وتسخير كافة الإمكانيات لراحة حجاج بيت الله.

تشير إلى أن عدد حجاج ولاية النيل الأبيض لهذا العام بلغ ٤٧٥ حاج بما يعادل ١٠ أفواج.

سكاي نيوز

وكاله سونا