كسلا: ورشة للتنوير ببيانات العرض الاقتصادي والاجتماعي





أكد مدير الحكم المحلي بولاية كسلا ممثل حكومة الولاية الأستاذ علي ابوفاطمة كرار اهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها باعتبارها المعين الاساسي والعلمي لمتخذي القرار لتقديم خدمات افضل. جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الطريفي الورشة التنويرية لنشر بيانات العرض الاقتصادي والاجتماعي وكتيب كسلا في أرقام َالتي نظمتها ادارة السياسات والبرامج بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء بالولاية. بحضور مديرعام وزارة المالية والقوي العاملة الأستاذ موسى محمد اوشيك وقيادات الوزارة والشركاء.

وأعرب ابوفاطمة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت في اعداد البيانات وكتيب كسلا في أرقام. وقال انها تعتبر برنامجا لحكومة كسلا في تحسين الخدمات عبر القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

واضاف ان المؤشرات تعد أداة فاعلة لمعرفة المعايير العالمية والقومية لاي قطاع مؤكدا حرص حكومة الولاية ووزاراتها لتحقيق أقصى استفادة من المعايير والمؤشرات التي خرجت من عرض البيانات الاقتصادية والاجتماعيه.

وأعرب وزير المالية عن تقديره لجهود ادارة السياسات والبرامج بالوزارة والجهاز المركزي للاحصاء. مبينا حرص الوزارة والتزامها بنشر المعلومات والبيانات لكل القطاعات.

وشكر جامعة كسلا لدورها الفاعل في دعم برنامج الولاية المختلفة.

من جانبها اعربت مديرة ادارة السياسات والبرامج الاستاذة صفاء ابوزيد عن شكرها لكل الذين ساهموا في تنفيذ العمل مؤكدة استمرار الإدارة في تقديم معلومات وتقارير تمكن من اتخاذ القرارات السليمة وبصورة علمية.

وقدم مديرالجهاز المركزي للاحصاء بالولاية الاستاذ يوسف حسين عرضا شاملا للبيانات الاقتصادية والاجتماعية وكتيب كسلا في ارقام للفترة من 2017 إلى 2021م. معربا عن شكره وتقديره للشركاء في منظمة اليونيسيف وادارة السياسات والبرامج وكل من ساهم في إنجاح العمل . وقال إن لدي الولاية موسوعة هامة تساهم بفاعلية في اعداد الخطط والبرامج التنموية للمرحله المقبلة. وقدم د. صلاح أحمد محمد عثمان مدير الادارة العامة للمالية والموازنة تنويرا شاملا حول الموازنة وسير انفاذها. واستعرض دواعي واسباب التحول من التحصيل الالكتروني إلى التحصيل الورقي.

سكاي نيوز

وكاله سونا