والي الجزيرة يستنهض الشركات لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي





دعا الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة أصحاب الشركات لاعلاء الحس الوطني والاستجابة الفاعلة لانجاح الموسم الزراعي الجديد في ظل الظروف والتحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم برئاسة مشروع الجزيرة ببركات الإجتماع الموسع لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الاسمدة بشقيها الداب واليوريا والمبيدات الحشرية والحشائشية والتقاوي والذي نظمته الإدارة العليا لمشروع الجزيرة ضمن جهودها لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي الجديد.

ودعا سيادته لتكوين لجنة مشتركة تضم شركاء العملية الإنتاجية لبحث مجالات التمويل مع الجهات التمويلية . من جانبه أكد دكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة أن الإجتماع يجئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على مشروع الجزيرة صمام أمان السودان في تحقيق الأمن الغذائي داعياً أصحاب الشركات للتفاعل مع قضايا المشروع في توفير احتياجات الموسم الزراعي لتعزيز خطة الطوارئ للموسم الجديد بالمشروع . فيما أعلن المهندس قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري تدفق مياه الري عبر الترع والقنوات منذ الخامس من يونيو الجاري ليكتمل ملئ قنوات الري بمشروع الجزيرة خلال الأسبوع المقبل . وأوضح المهندس إبراهيم مصطفي علي مدير الإدارة الزراعية حجم المساحات المستهدف زراعتها بمحاصيل العروة الصيفية والإحتياجات المطلوبة من المدخلات الزراعية . وأقر الإجتماع تشكيل لجنة مشتركة لمقابلة الجهات التمويلية وتحديد كميات المدخلات الزراعية المتوفرة لدى الشركات وأسعارها توطئة لدراستها عبر إدارة المشروع وتحديد الإحتياجات وفقاً للمساحات المقرر زراعتها في العروة الصيفية .

سكاي نيوز

وكاله سونا