والي الشمالية. القوات المسلحة تمثل عزة وشموخ اهل السودان





نظمت اللجنة العليا لنصرة ودعم القوات المسلحة بمحلية دنقلا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الشعبية لنصرة ومؤازرة القوات المسلحة اليوم بدنقلا المسيرة الكبري لنصرة وتأييد القوات المسلحة وهي تخوض الان معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع.

وخاطب المسيرة بسوق مدينة دنقلا والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي محييا مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة وتاريخها الناصع والحافل بالانتصارات والانجازات في كافة مسارح العمليات دفاعا عن أمن وإستقرار ووحدة السودان وصون كرامته وعزته.

وأكد أن الولاية الشمالية بجميع مؤسساتها وقطاعاتها وفعالياتها وقواتها النظامية تدعم وتقف وتساند بقوة القوات المسلحة حتي تحقق النصر المؤزر بأذن لله تعالي.

وإستنكر الوالي الافعال التي ظلت تمارسها مليشيا الدعم السريع من نهب وسلب وتدمير للبنيات التحتية وإغتيال المدنيين وعلي رأسهم والي غرب دارفور خميس أبكر وترحم والي الشمالية علي أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين ودوام الامن والاستقرار والطمأنينة للبلاد.

كما خاطب المسيرة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا لدعم ونصرة القوات المسلحة بالمحلية الاستاذ عوض الكريم ربيع مؤكدا أن المحلية وبجميع وحداتها الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير وقطاعاتها ومكوناتها ستظل داعمة ومساندة للقوات المسلحة وعدم المساس بها لانها تمثل رمز وعزة وشموخ أهل السودان محييا أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل المحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة السودان.

من جانبه أكد قائد اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا العميد الركن علي إدريس أن المسيرة التي نظمتها اللجنة العليا لدعم ونصرة القوات المسلحة بمحلية دنقلا والهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة جاءت متزامنة مع مشروع طابور السير الطويل الذي نفذته قيادة اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا للدفعة ٧١ دفاع جوي والبالغ عددهم ١٦٠ مستجد والذين يتلقون هذه الأيام الجرعات التدريبية اللازمة مشيرا إلى ان هذه الدفعة تمثل إضافة قوية لحماية سماء الولاية من أي عدوان.

وأشاد بتلاحم شعب الولاية الشمالية منذ اليوم الأول من إندلاع الحرب مع قواته المسلحة تأكيدا لجيش واحد شعب واحد.

من جانبه جدد ممثل الهيئة الشعبية لدعم ونصرة القوات المسلحة الدكتور الطيب سوركتي دعم ووقوف ومساندة إنسان الولاية الشمالية وأهل السودان للقوات المسلحة وهي ترسم وجه السودان حاضره ومستقبله

سكاي نيوز

وكاله سونا