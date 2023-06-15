الخرطوم ترفض رئاسة كينيا للجنة “إيغاد” المعنية بأزمة السودان





أعلنت الخرطوم، الخميس، رفضها رئاسة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد” المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “تعلن حكومة جمهورية السودان رفضها رئاسة كينيا للجنة الإيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان، والتي تمخضت عن قمة رؤساء دول الإيغاد التي انعقدت مؤخرا بجيبوتي”.

وبررت الرفض بالقول: “أكدت تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها أنها تتبنى مواقف مليشيا الدعم السريع المتمردة وتؤوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم”.

وأضافت: “حتى تتمكن الحكومة السودانية من التعامل مع اللجنة الرباعية لتحقيق أهدافها، قامت بإخطار منظمة الإيغاد بموقفها بشأن ضرورة استمرار الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان في رئاسة اللجنة الرباعية التي اعتمدتها القمة”.

وتابعت الخارجية السودانية: “الجدير بالذكر أن أمر رئاسة اللجنة لم يطرح للنقاش والاتفاق عليها خلال مداولات القمة، وعليه ومن حيث الإجراء لا يمكن الموافقة على موضوع لم يتم طرحه خلال المداولات”.

وفي وقت لاحق الخميس، أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رئيس الدورة الحالي لـ”إيغاد”، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قبلي، في اتصال هاتفي، رفض بلاده رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان.

وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان أبلغ عمر قيلي “رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان، وذلك باعتبار أن كينيا ليست محايدة وتؤوي قيادات من متمردي الدعم السريع”.

ونقل البيان عن البرهان تأكيده “دعم السودان لمبادرة الإيغاد الرامية لإيجاد الحلول الممكنة من أجل إحلال السلام في السودان”.

من جانبه، عبّر رئيس جيبوتي عن “القلق لمآلات الأوضاع في السودان”، متمنياً “عودة السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن”.

وبحسب المصدر نفسه، أعرب عمر قيلي عن “الأمل في أن يخرج السودان من هذه الأزمة الراهنة وهو أكثر قوة ومنعة”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في كينيا أو قوات الدعم السريع على القرار الذي تبنّته الخارجية السودانية وأبلغه البرهان لرئيس جيبوتي.

والاثنين، استضافت جيبوتي القمة 14 لمنظمة “إيغاد”، وبحثت الأزمة في السودان.

وخلال القمة أعربت كينيا عن دعمها لتوسيع الدول الأعضاء في لجنة الوساطة الثلاثية بشأن الأزمة السودانية “ترويكا”، والتي تشمل حاليا بجانب كينيا كلا من إثيوبيا والصومال.

وعليه، أعلنت “إيغاد” خلال قمة جيبوتي، تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وعضوية إثيوبيا والصومال.

و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار الماضي محادثات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

ويتبادل طرفا الصراع بالسودان الاتهامات بارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في إنهاء الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

سكاي نيوز

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