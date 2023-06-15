أديس أبابا تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بين أطراف النزاع في السودان





أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، استعدادها لاستضافة لقاء في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بين أطراف النزاع في السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية “ملس ألم”، في تصريح صحفي، إننا “ندعو أطراف النزاع في السودان إلى التفاوض في “أديس أبابا” في إطار الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد بأقرب وقت ممكن”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA).

وأكد أن “رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قرر أن يكون له دور في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار في ضوء جهود البلاد لتحقيق السلام في السودان”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى نحو 2.2 مليون نازح في إحدى أفقر دول العالم.

وترعى السعودية والولايات المتحدة، منذ 6 مايو/ أيار الماضي، محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت عن أكثر من هدنة شهدت خروقات وتبادل اتهامات بين طرفي القتال، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد إجراءات استثنائية فرضها البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ويعتبر الرافضون تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، بينما قال البرهان إنها هدفت إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، ووعد بتسليم السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.

سكاي نيوز

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