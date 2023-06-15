بعثة السلام الإفريقية تبدأ وساطتها من أوكرانيا الجمعة





أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، الخميس، أن بعثة السلام التي يشارك فيها رئيس البلاد سيريل رامافوزا ستبدأ مهام الوساطة غدا الجمعة من أوكرانيا، على أن يغادر المشاركون في البعثة إلى روسيا، السبت.

وتتكون البعثة من رؤساء ومسؤولي 7 دول إفريقية برئاسة رئيس اتحاد جزر القمر عزالي أسوماني بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، ورامافوزا، إضافة إلى رؤساء زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال وأوغندا، ورئيس وزراء مصر.

وجاء في بيان باسم رامافوزا، أن الأخير توجه اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، كجزء من مشاركته في بعثة السلام الإفريقية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح أن لقاء سيعقد، الجمعة، بين القادة الأفارقة والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يتوجه وفد البعثة إلى مدينة سان بطرسبرغ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام مصرية أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي هو من سيمثل بلاده في بعثة السلام الإفريقية، للوساطة بين موسكو وكييف.

وأطلق رئيس جنوب إفريقيا المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في مايو/ آيار الماضي.

وأكد في مؤتمر صحفي آنذاك، أن بوتين وزيلينسكي “وافقا على استقبال قادة أفارقة لبحث إمكانية إيجاد حل سلمي للصراع”.

وكانت روسيا رحبت بالجهود الإفريقية في هذا الشأن، ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بوتين اعتزامه استقبال وفد من رؤساء وممثلين رفيعي المستوى من عدة دول إفريقية، السبت، بهدف مناقشة مبادرة دول القارة بشأن القضية الأوكرانية.

بدورها، لم تكشف كييف صراحة عن موقفها من المبادرة، إلا أنها وافقت على استقبال الوفد الإفريقي والتشاور معهم في هذه القضية.

سكاي نيوز

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