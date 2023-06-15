10ملايين جنيه تبرع غرفة البصات السفرية للقوات المسلحة





سلمت غرفة البصات السفرية بولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدني دعم الغرفة للقوات المسلحة وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة الذي أكد أن دعم غرفة البصات السفرية للقوات المسلحة يمثل قيمة مادية ومعنوية كبيرة. ولفت لمبادرات الغرفة المجتمعية خلال الفترة السابقة وإسناد عدد من برامج الولاية الإجتماعية . من جانبه أكد اللواء الركن أحمد عمر الطيب قائد الفرقة الأولى مشاة أن الدعم المقدر من أصحاب البصات السفرية يعتبر من باب الجهاد بالمال الذي سيسهم في إعداد القوات المسلحة وجدد شكره وتقديره لكل الجهات التي أسهمت في دعم القوات المسلحة وأكد أن القوات المسلحة تسيطر على مجريات الأمور وتعمل وفق إستراتيجية لتقليل الخسائر وسط المواطنين . فيما أعلن الاستاذ أمين إبراهيم بشير رئيس اللجنة التسيرية للبصات السفرية عن دعم القوات المسلحة بمبلغ 10 ملايين جنيه ووقوف أصحاب البصات السفرية مع القوات المسلحة في الحرب ضد التمرد .

سكاي نيوز

وكاله سونا